Нервный пункт: неожиданные результаты чемпионата России по фигурному катанию

Результаты первого соревновательного дня чемпионата России по фигурному катанию в Омске удивили не только зрителей, но и самих спортсменов. Разбираемся, кто был лучшим на сибирском льду во время прокатов короткой программы в четверг, 19 декабря. В этот день на лед омской арены вышли все участники турнира за исключением девушек, которые стартуют в пятницу, 20 декабря.

«Очередь» в танцах больше не актуальна

На этот раз у танцоров произошла сенсация — после ритм-танца чемпионы России – 2023 Елизавета Худайбердиева/Егор Базин стали лишь третьими, уступив малое серебро молодым Ирине Хаврониной/Дэвиду Нарижному. Реакцию Елизаветы Худайбердиевой на оценки в зоне Kiss and Cry можно назвать удивлением или даже шоком. Теперь главный вопрос: получится ли завтра паре Александра Жулина отыграться или же стереотип про «очередь» в танцах на льду потеряет свою актуальность? А вот перспективные Софья Леонтьева/Даниил Горелкин оказались лишь на седьмом месте, и если ничего не изменится, то ребята могут не пройти в сборную на следующий сезон.

В парах дуэт Этери Тутберидзе Александра Бойкова/Дмитрий Козловский стали лишь третьими из-за падения на выбросе. После проката партнерша не могла сдержать слезы и не вышла к журналистам в микст-зону. На пресс-конференции ребята сказали, что в пятницу в произвольной программе пойдут ва-банк и будут пытаться сделать всё, чтобы подняться выше.

— Случилась досадная и непонятная ошибка, анализировать ее нет смысла, — заявил журналистам Дмитрий Козловский. — Банально — не получилось. Но впереди произвольная программа. Будем отталкиваться от того, что есть. Начнем с чистого листа. Не думаю, что будет необычный перфоманс от Саши. Их уже достаточно случилось на этом чемпионате.

Наталья Хабибулина/Илья Княжук выступали на соревнованиях впервые за этот сезон, но совершили прорыв. В четверг ученики Нины Мозер смогли занять промежуточное второе место, обойдя всех соперников из штаба Тутберидзе. Лидерство же уверенно захватили фавориты сезона, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

— Мишина/Галлямов были чуть сильнее всегда, даже не сильнее, а стабильнее, — отметил в разговоре с «Известиями» олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин. А это всегда дает карт-бланш и козырь в нервах. Если бы Бойкова с Козловским сорвали первый элемент, я бы сказал про психологию. Но первый параллельный сальхов — чистейший, это не нервы, а просто жизнь и случайность. Я отталкиваюсь от своих воспоминаний. Когда ты делаешь первый четверной, ты на таком драйве идешь, что он тебя гонит вперед. Обычно если разваливаешься, то выскакивает сразу первый элемент. Но они понимают, что они не против Петровой и Тихонова соревнуются, там реальные соперники.

Дикиджи и Семененко не в тройке

Результаты в мужском одиночном катании тоже неожиданные. Лидеры этапов Гран-при и предыдущего чемпионата России пока не попали даже в тройку. Евгений Семененко потерял каскад и остановился лишь на девятом месте и вряд ли поднимется после произвольной программы в топ-3, а Владислав Дикиджи допустил касание рукой на четверном лутце и расположился только на шестой строчке. Малое серебро получил Петр Гуменник, и теперь у него появился шанс на золото национального чемпионата. Впрочем, с этим наверняка не согласится Марк Кондратюк, выигравший короткую программу с почти образцовым катанием.

— Нужно учиться и уметь выступать в любых условиях, — прокомментировала лидер жалобы некоторых фигуристов на неважное самочувствие из-за джетлага. — Соревнования проводятся в разных городах, и это отлично. Я люблю ездить и смотреть разные города. Если посмотреть на это более глобально, то, когда у нас будут международные старты, они могут проходить в любых точках мира. И в США, и в Японии, где разница во времени намного больше, чем сейчас в Омске.

Расположившийся на третьем месте после короткой программы Глеб Лутфуллин был очень рад своему чистом прокату на пятом чемпионате России в карьере.

— Наконец-то, на юбилейном моем чемпионате России я откатал короткую программу чисто, рад этому, я заходил на тулуп и думал: «Если сейчас не сделаю, то больше на чемпионат России не поеду», — рассказал спортсмен.

Это, конечно, всё шутки, возможно на это повлияла Елизавета Туктамышева, встречавшая фигуриста за бортиком как тренер. И хоть по итогам короткой программы лидеры определены, после соревнований в произвольной программе всё может измениться и раздавать медали пока что рано.

— Мужские программы принесли самые мощные эмоции — это всё же мой конек, — продолжил Алексей Ягудин. — И это очень прикольно, что прогнозировать мужские соревнования почти невозможно. Поэтому и интересно. И тут тоже во многом решала психология. Кто-то с ней справился, кто-то нет. Мне нравится недавно прочитанная фраза: наконец девочки приходят на мальчиков, а не на девочек. Поэтому приятно за наше мужское одиночное. Что касается пар и танцоров — вот что значит чемпионат России. Я спрашивал у Леши Тихонова, других — все были прекрасно готовы. Но вот стартовал чемпионат в парах — по сути, единственный впечатляющий чистый прокат у Мишиной/Галлямова. Плюс-минус срывы, большие или маленькие, есть у всех. Танцы — согласен, многого не понимаю. Но ощущение, будто все не бежали к финишу, а еле-еле крались. Нервы? Да. Видно, что люди сами не в себе. Танцоры тихо, аккуратно катались, очень осторожничали.

В пятницу состоится произвольный танец (начало 10:15), произвольная программа в парном катании (13:35) и короткая программа у женщин (15:35) время московское.

Чемпионат России. Короткая программа

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин — 85.62

2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный — 83.96

3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83.55

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 82.95

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 74.17

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 73.40

Мужчины

1. Марк Кондратюк — 105.04

2. Петр Гуменник — 102.65

3. Глеб Лутфуллин — 97.85