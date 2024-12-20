Эксперт дал советы о том, как сэкономить на ремонте

В условиях постоянного роста цен к 2025 году ремонт квартиры может стать значительной финансовой нагрузкой. Тем не менее тщательное планирование, применение доступных методов и рациональный подход позволят значительно уменьшить затраты. Эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов рассказал 20 декабря «Известиям» о том, как сэкономить на ремонте.

По мнению специалиста, одним из основных методов экономии считается своевременная покупка материалов. Например, в период сезонных распродаж или акций можно приобрести плитку, ламинат или краску по очень привлекательным ценам. Также следует обратить внимание на оставшиеся запасы коллекций прошлого года — их часто реализуют с существенными скидками, и их качество нередко сравнимо с новыми предложениями. Если пространство позволяет, приобретать строительные материалы необходимо с запасом: это поможет избежать лишних расходов на повторную покупку в разгар ремонта, когда цены могут резко подняться.

«Важный аспект — рациональное распределение работ. Комбинированный подход позволит минимизировать расходы. Простые задачи, такие как покраска стен, укладка ламината или монтаж плинтусов, можно выполнить самостоятельно», — сказал эксперт.

По его словам, нанимая мастеров, необходимо работать напрямую, избегая посредников. Строительные компании часто взимают дополнительные сборы, что приводит к росту общей стоимости ремонтов. Перед подписанием контракта рекомендуется ознакомиться с отзывами, уточнить все аспекты сметы и обсудить условия гарантии. Непосредственные переговоры с мастерами помогут более гибко управлять бюджетом и, возможно, получить скидку.

Кроме того, работа поэтапно — еще один способ экономии. Такой подход позволит равномерно распределить расходы и избежать крупных финансовых нагрузок в короткий срок.

«Экономия на ремонте не означает отказ от качества. Это скорее о разумном подходе, выборе оптимальных материалов, распределении задач и готовности потратить немного времени на изучение рынка», — подытожил Орехов.

Ранее, 17 декабря, строительный эксперт и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев рассказал «Известиям» о том, в каких случаях положен бесплатный ремонт. По его словам, бесплатная внутренняя отделка или ремонт могут быть положены в следующих случаях: нарушения застройщиком условий договора; возникновения аварийных ситуаций по вине управляющей компании, службы ЖКХ или органов власти.