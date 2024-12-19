Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин отметил большую проведенную Госдумой работу в осеннюю сессию
Армия
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Авто
Опрос показал нежелание трети россиян покупать авто в онлайне
Армия
Ковальчук указал на роль Путина в восстановлении влияния РФ в Черном море
Политика
Путин разрешил платить за поставки газа не только через Газпромбанк
Мир
В Армении согласились не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном
Мир
Китайский экономист назвал причины укрепления партнерства России и КНР
Экономика
Файзуллин отметил роль льготной ипотеки в улучшении жилищных условий россиян
Общество
В России до конца года введут в оборот 18 млн флаконов физраствора
Общество
Губернатор Саратовской области поручил решить вопросы по выдаче льготных лекарств
Мир
Путин указал на важность долгосрочного мира с гарантиями в конфликте на Украине
Общество
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Крыма получила необходимое ей лекарство
Общество
ФСБ сообщила о содействии Узбекистана в расследовании убийства генерала Кириллова
Мир
Трамп и Шольц обсудили пути решения конфликта на Украине
Мир
В Абхазии объявили в розыск стрелявшего в парламенте страны
Общество
В ДНР пообещали ускорить процесс перерасчета пенсий
Авто
В Москве на дорогах установили первую «шериф-балку»
Мир
В ГД ответили на слова советника Трампа о планах завершить украинский конфликт

В России вырос спрос на курьеров

Аналитики «Т—Ж»: спрос на курьеров вырос почти вдвое за год
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Спрос на курьеров в России вырос почти в два раза в 2024 году. Это выяснили аналитики «Т—Ж» в исследовании о самых быстрорастущих профессиях.

Так, число предложений для курьеров выросло с 22 тыс. в 2023 году до 42 тыс. в 2024 году. Второе место в рейтинге быстрорастущих профессий заняли вакансии для разнорабочих — их число увеличилось за год с 22 тыс. до 34 тыс. человек.

«Тройку специальностей замкнули медсестры, где рост предложений составил 31%», — цитирует текст Lenta.Ru.

Также резкий рост наблюдается среди вакансий, где требуются люди без опыта — это специалисты техподдержки, повара и автослесари.

Трудовой приговор: почему люди надрываются на работе
Эксперты рассказали, какие болезни грозят тем, кто вкалывает без выходных

Ранее в этот день стало известно, что в Удмуртии доходы курьеров к концу текущего года выросли до 111,5 тыс. рублей при полной занятости, передает RT.

В рекрутинговой компании HeadHunter подсчитали, что спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года, передает НСН.

В свою очередь, аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, что в России в списке самых востребованных профессий оказались продавцы-консультанты, водители и менеджеры по продажам, сообщает 360.ru.

Ранее, в ноябре, HR бизнес-партнер коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова сообщила агентству городских новостей «Москва», что в России зарплаты курьеров и продавцов-консультантов перед новогодним сезоном могут вырасти на 50%.

Также в новогодний период спросом пользуются следующие вакансии: менеджер по новогоднему настроению, гадалка на корпоратив, продавец писем Деду Морозу и директор катка, сообщается на сайте kp.ru.

Почти половина (47%) опрошенных россиян рассматривают для себя возможность смены работы в 2025 году: среди них 3% сделают это точно, а 44% готовы на переход, только если получат хорошее предложение. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомились «Известия» 18 декабря.

Вместе с тем при поиске работы большинство (84%) соискателей поставят во главу угла зарплату и финансовое вознаграждение. За ним следует желание работать в адекватном коллективе с хорошим руководством (56%). Географический фактор — расположение офиса — важен для 43% опрошенных. 36 и 31% соответственно оценивают привлекательность вакансий по наличию гибкого графика и возможности удаленной работы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024