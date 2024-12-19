В России вырос спрос на курьеров

Спрос на курьеров в России вырос почти в два раза в 2024 году. Это выяснили аналитики «Т—Ж» в исследовании о самых быстрорастущих профессиях.

Так, число предложений для курьеров выросло с 22 тыс. в 2023 году до 42 тыс. в 2024 году. Второе место в рейтинге быстрорастущих профессий заняли вакансии для разнорабочих — их число увеличилось за год с 22 тыс. до 34 тыс. человек.

«Тройку специальностей замкнули медсестры, где рост предложений составил 31%», — цитирует текст Lenta.Ru.

Также резкий рост наблюдается среди вакансий, где требуются люди без опыта — это специалисты техподдержки, повара и автослесари.

Ранее в этот день стало известно, что в Удмуртии доходы курьеров к концу текущего года выросли до 111,5 тыс. рублей при полной занятости, передает RT.

В рекрутинговой компании HeadHunter подсчитали, что спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года, передает НСН.

В свою очередь, аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, что в России в списке самых востребованных профессий оказались продавцы-консультанты, водители и менеджеры по продажам, сообщает 360.ru.

Ранее, в ноябре, HR бизнес-партнер коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова сообщила агентству городских новостей «Москва», что в России зарплаты курьеров и продавцов-консультантов перед новогодним сезоном могут вырасти на 50%.

Также в новогодний период спросом пользуются следующие вакансии: менеджер по новогоднему настроению, гадалка на корпоратив, продавец писем Деду Морозу и директор катка, сообщается на сайте kp.ru.

Почти половина (47%) опрошенных россиян рассматривают для себя возможность смены работы в 2025 году: среди них 3% сделают это точно, а 44% готовы на переход, только если получат хорошее предложение. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомились «Известия» 18 декабря.

Вместе с тем при поиске работы большинство (84%) соискателей поставят во главу угла зарплату и финансовое вознаграждение. За ним следует желание работать в адекватном коллективе с хорошим руководством (56%). Географический фактор — расположение офиса — важен для 43% опрошенных. 36 и 31% соответственно оценивают привлекательность вакансий по наличию гибкого графика и возможности удаленной работы.