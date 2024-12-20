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Подведены итоги благотворительной программы «Мир без слез» за 2024 год

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Фото: пресс-служба ПАО ВТБ
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В 2024 году программа «Мир без слез» охватила 15 городов России от Петрозаводска до Магадана, сообщили в пресс-службе ВТБ (организатор программы).

19 больниц получили новое медицинское оборудование. Также в медучреждениях были организованы образовательные спектакли с героями передачи «Спокойной ночи малыши» на тему финансовой грамотности.

«Помимо помощи больницам с обновлением медицинской инфраструктуры, мы считаем важным уделять внимание эмоциональному комфорту детей и их родителей. Ведь радостные моменты и положительный настрой помогают быстрее выздоравливать. Из года в год количество больниц-участников программы ВТБ „Мир без слёз“ растет. В этом году ими стали учреждения из 15 городов России, а в следующем мы планируем расширять географию проекта на новые города», — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

19 декабря в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Москве прошла завершающая благотворительная акция в рамках программы «Мир без слез» в 2024 году. Банк передал больнице комплекс мониторингового оборудования, мебельные и игровые комплекты и провел для маленьких пациентов новогодний спектакль о финансовой грамотности.

«Наш центр впервые в этом году принимает участие в программе „Мир без слез“. Полученное по программе оборудование повышает качество оказания медицинской помощи, сокращает сроки диагностики и постановки диагноза и создает комфортные условия для лечебного процесса. Забота и эмоциональная поддержка особенно важны для наших маленьких пациентов, и нам кажется, что проведение новогоднего спектакля — это отличный заряд позитива, который им так необходим», — отметил главный врач «ГБУЗ ЦПРиН ДЗМ» Роман Черёмин.

Программе «Мир без слез» в этом году исполнился 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России.

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