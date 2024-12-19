Во Владивостоке пресечена продажа 4 тыс. единиц контрафактной табачной продукции
Во Владивостоке предотвращена незаконная продажа 4 тыс. вейпов, никотиносодержащих жидкостей и табачных смесей без акцизных марок. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщили в пресс-службе МВД.
Правоохранительными органами была обнаружена крупная партия немаркированных электронных сигарет и никотиносодержащих изделий в торговом заведении на улице Снеговой.
«В результате осмотра помещения, в том числе прилавков, полицейские изъяли из незаконного оборота большое количество различных вейпов и жидкостей с никотином для них, а также множество пачек табачных смесей для кальянов, не имеющих акцизов. В общей сложности сотрудниками полиции было изъято четыре тысячи единиц указанной продукции», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении административного производства по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ.
Ранее, 12 ноября, сообщалось, что в Чите возбуждено уголовное дело по факту изъятия у жителя города сигарет без акцизных марок. Мужчина продавал продукцию в краевом центре. Уточнялось, что во время обысков на складах, в гараже и в машине, в которой перевозился табак, обнаружено и изъято 47 тыс. пачек сигарет. Общая стоимость составляет 1 млн рублей.