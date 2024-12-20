«Бюджет ЦСКА сопоставим с цифрами аутсайдеров Евролиги»

2024 год был необычным в истории баскетбольного ЦСКА. В середине апреля — за неделю до старта плей-офф-2023/24 Единой лиги ВТБ — руководство армейцев решило уволить Эмила Райковича. Его место занял бывший ассистент Димитриса Итудиса Андреас Пистиолис, который за короткий период времени смог перестроить команду и вернуть Кубок Белова в Москву. Летом греческий специалист получил усиление в лице одного из лидеров сборной Сербии Алексы Аврамовича, который пока оправдывает надежды. Итоги года нашего топ-клуба в интервью «Спорт-Экспрессу» и «Известиям» подвел президент красно-синих Андрей Ватутин. Обсудили широкий спектр вопросов: от возможной интеграции НБА в европейский баскетбол до истории с незавершенным строительством домашней арены.

Наши греческие тренеры гордятся тем, что работают в клубе Лиги ВТБ

— Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Какое ваше главное воспоминание об уходящем 2024-м?

— Если говорить о профессиональной составляющей, то, несомненно, возвращение чемпионского титула. В большей степени даже не сам трофей, а процесс, те два месяца, которые мы всей командой и клубом прожили единым целым после смены главного тренера перед стартом плей-офф. Конечно, завоевание кубка было долгожданным и очень ценным, но всё же не уникальным событием. А вот упомянутая перестановка стала элементом шоковой терапии, необычным ходом для ЦСКА. Это, возможно, уже забылось, потому напомню: мы оказались в ситуации, когда о титуле особых мыслей не было, — не каждый был уверен, что команда способна пройти «Енисей» в первом раунде. Наши болельщики на первой игре плей-офф вывесили на трибуне баннер «11 шагов до кубка», и мы думали — ого, оптимисты! Еще раз скажу спасибо нашим близким, игрокам, персоналу, тренерскому штабу, коллегам по офису, спонсорам за поддержку, мы много обсуждали этот шаг внутри клуба и совместно приняли решение. Сейчас можно даже сказать — единственно верное. Конечно, отдельная благодарность нашим болельщикам.

— Гостевое поражение от «Зенита» в начале декабря не подпортило новогоднее настроение?

— Никто не любит проигрывать, но в этом результате стоит найти позитив. Как неоднократно доказывала история, длительные победные серии вредны для настроя команды. Выиграть все матчи в сезоне невозможно, да и не нужно. У нас было 11 побед подряд, при этом я согласен с Андреасом Пистиолисом, который сказал, что после ноябрьской паузы мы не провели ни одной хорошей игры. В такие моменты складывается ощущение, что многие баскетболисты начинают искать предел прочности, тот минимальный уровень старания, который всё же позволит зарабатывать победы. И поражение от основного претендента на чемпионство просто обязано встряхнуть команду, надеюсь, это позволит тренерскому штабу четко указать на результативные ошибки, найти новую мотивацию. Мы сохраняем веру в себя и настроены улучшать качество игры.

— То, что вы сохранили костяк чемпионской команды нынешним летом и добавили Алексу Аврамовича, наверняка добавляет оптимизма в этом смысле.

— Да, сохранением костяка можно быть довольным, что касается приобретений, то Аврамович проходит период адаптации и ту же игру с «Зенитом» вряд ли может записать себе в актив. При этом не надо забывать, что в мае–июне мы взяли титул не на классе. Мы обыграли сильных соперников за счет порядка, старания, самоотдачи, веры в себя и партнеров. Важно, чтобы команда проявила эти качества, когда необходимо. Хочу отметить, что мы довольны изменениями не только в составе и тренерском штабе, но и в медицинском. Нам удалось привлечь известного физиотерапевта Димитриса Афтосмидиса, к которому на реабилитацию в Грецию приезжают многие знаменитые европейские спортсмены, у нас работают два молодых перспективных российских медика — Тимофей Гаев и Анатолий Пришлов, которым помогает опытнейший Анатолий Золотов. Все они стали очень важной частью команды, отвечающей за ее жизнедеятельность.

— Вам интересно сражаться только в Лиге ВТБ?

— Знаете, недавно говорили об этом с нашим греческим тренерским штабом. Они гордятся тем, что работают в клубе Лиги ВТБ. Ведь в большинстве европейских национальных топ-чемпионатов на титул реально претендует только пара команд — остальные составляют массовку. У нас в России фаворитов сразу четверо. Другой вопрос — расстояние между «большой» четверкой и остальными весьма велико, и это, полагаю, отличительная особенность именно этого сезона. Потому, отвечая на ваш вопрос, — да, интересно. Пусть мы и вынужденно находимся в такой ситуации.

И, кстати, у нас есть не только Лига ВТБ, но и Суперлига, юниоры. Антон Юдин проделывает отличную работу с «дублем», ребята уже добились значительного прогресса, входят в число лидеров турнира, показывают хорошую игру. Болеем за них с удовольствием.

Наши топ-клубы могли бы претендовать на попадание в плей-офф или плей-ин Евролиги

— Если отталкиваться от оптимистичных нот, хотелось бы ближайшим летом подключиться к европейским турнирам, если будет такая возможность? Какими бы виделись перспективы ЦСКА?

— К сожалению, тут одного оптимизма мало. Не люблю фантастику, поэтому не готов предметно рассуждать о том, как бы ЦСКА смотрелся со спортивной точки зрения. По тому, что видел в первой части регулярки Евролиги, думаю, российские топ-клубы могли бы претендовать на попадание в плей-офф или плей-ин. Это при том, что нынешний бюджет ЦСКА сопоставим с цифрами аутсайдеров «Альбы» (€15 млн) и АСВЕЛа (€16 млн), которые тратят на состав около €8 млн. И очень далек от показателей «Реала» и «Панатинаикоса», распоряжающихся €45–50 млн в год. Рад буду ошибиться, но предположу, что в 2025 году финансовое положение российских клубов не станет лучше — все в разной степени, но вынужденно столкнутся со снижением бюджетов, причин тому масса, и нет смысла их снова перечислять. Откровенно говоря, если бы возвращение в Евролигу было возможно, оно стало бы болезненным во многих смыслах. Впрочем, эти разговоры, считаю, лучше даже не заводить. Сейчас возвращение невозможно ни политически, ни финансово.

— Неужели не видите никаких политических подвижек?

— На уровне частных бесед, не более того. Многие коллеги из Евролиги говорят, что хотели бы видеть ЦСКА и другие российские клубы в турнире. Только в микрофон с «той стороны» об этом не слышно ни слова. При этом считаю весьма конструктивной позицию министра спорта Михаила Дегтярева о том, что надо прекратить агрессивную риторику и искать решения, которые позволят вернуть Россию в международный спорт. Но опять же я пока не слышал обратной связи. Будем ждать, я всегда говорил, что спорт и культура — первые направления, через которые будут находиться контакты. Но на сегодня по-прежнему позитивных сигналов мало, из более-менее заметных — недавний допуск российских пловцов в нейтральном статусе на чемпионат мира на короткой воде. Несмотря на все сложности и почти трехлетний пропуск международных стартов, наши ребята блестяще выступают. Завоевали шесть золотых медалей, установили мировой рекорд в эстафете.

— Ожидаете длительной изоляции?

— Надо смотреть картину в целом, поэтому позволю себе выйти за рамки баскетбола. Весьма вероятно, что нас ждут годы, а возможно, и десятилетия военно-политического противостояния России с Западом. Найдутся ли в этих условиях какие-то хотя бы варианты спортивных связей — большой вопрос. В период холодной войны, за исключением двух зеркально пропущенных Олимпиад в 1980 и 1984 годах, спортивные контакты всё же полноценно сохранялись. В советские годы, несмотря на противостояние двух империй, соревнования проводились в полном объеме, пускай они были предельно идеологизированными. Спортивные успехи демонстрировали превосходство политико-экономического строя и образа жизни. В свое время перерыв между выступлениями нашей команды на Олимпиадах составил очень серьезный срок. В Стокгольме в 1912 году последний раз соревновалась Российская империя, а вот в следующий раз сборная СССР отправилась на Олимпиаду спустя целых 40 лет, в Хельсинки в 1952-м. Конечно, это было иное время: революция, Гражданская война, потом долгие годы восстановления, потом снова война. Некой разрядкой был визит советских футболистов в Англию в 1945 году, но полноценного возвращения пришлось ждать еще семь лет. История в целом циклична, и время разрядки непременно наступит, но как всё это будет выглядеть в реальности, сказать не могу.

Вряд ли НБА прямо сейчас может создать какое-то полноценное соревнование в Европе

— При этом клуб продолжает участвовать в организационной работе Евролиги…

— Свои обязательства мы выполняем, продолжаем доказывать, что заинтересованы в перспективе европейского клубного баскетбола, неравнодушны к судьбе турнира, пусть в нем сейчас и не участвуем. Следует сказать, что в Евролиге существует немало вопросов, требующих решения. Проект развития лиги переполнен различными идеями, но всё еще находится в процессе обсуждения, даже споров и внутренних противоречий, и нелегко выбрать, чье видение будет правильным. Плюс сейчас много пишут о том, что европейские планы НБА могут помешать, разрушить существующую структуру континентальных турниров. Отмечу, хотя возможность «десанта» НБА в Европу в теории и существует, но по сегодняшней ситуации не вижу варианта, как американцы прямо сейчас могут создать какое-то полноценное соревнование в Европе. В формате краткосрочного турнира, розыгрыша какого-то кубка, участия отдельных самых брендовых команд Евролиги — вполне возможно. Но чтобы создать аналог Евролиги — пока не просматривается. Моя оценка основана на том, что слишком много в Европе нерешенных проблем по взаимоотношениям Евролиги и ФИБА, сложностей с пересечением календарей клубов и сборных, местных и международных лиг, разных налоговых систем и прочее. Но сам вариант взаимодействия с НБА не может не быть привлекательным. Вопрос формата и иерархии. Впрочем, никаких сущностных заявлений от НБА по этой теме не было.

— Следите за матчами Евролиги?

— Регулярно смотрю. Нынешний сезон получается интересным. Во-первых, меня (как, уверен, и всех болельщиков) удивил «Париж», который будто взломал код современного баскетбола и выбился в лидеры, не обладая ни одним топовым игроком. Полагаю, у лидера «Парижа» Ти Джея Шортса будущим летом есть все основания рассчитывать на контракт на уровне лучших игроков Евролиги. Во-вторых, немного странно видеть «Реал» так низко в турнирной таблице — уход Пуарье, Родригеса и Фернандеса полноценно компенсировать пока не удалось. В-третьих, отметил бы приглашение Вассилиса Спанулиса на пост главного тренера «Монако». Это очень любопытный ход. В одной команде сошлись две яркие личности, и Билли не может не быть авторитетом для Майка Джеймса. Это уже видно по игре. Когда Спанулиса назначили, поздравил его лично, буду следить с удовольствием. Также очень рад за Манучара Маркоишвили, который в переходный период провел один матч в качестве главного тренера и добился победы. В конце концов это был первый в истории успех главного тренера из Грузии в Евролиге. В целом самое интересное впереди, то, что многие фавориты пока буксуют, пока только добавляет Евролиге непредсказуемости и интереса.

— С кем из бывших игроков-иностранцев общаетесь?

— Практически со всеми. На прошлой неделе поздравлял Матьяжа Смодиша с 45-летием. Недавно, например, мне писал Кайл Хайнс, который, как вы знаете, вошел в тренерский штаб «Бруклина». Сказал, что очень хочет приехать в Москву, ждет ближайшей возможности. То же самое могу сказать про Чачо Родригеса. Вообще, хотим пригласить наших звездных ветеранов на матчи ЦСКА. К сожалению, только не всегда это политически возможно.

Ищем вариант, как спасти проект строительства арены

— Как обстоит ситуация со строительством нового УСК ЦСКА, которое приостановлено в настоящий момент?

— Ничем хорошим порадовать не могу, ситуация, как сейчас принято говорить, заметно «сдвинута влево». Минобороны, по понятным причинам, сейчас заниматься этой стройкой не готово. Совместно с «Норникелем» ищем вариант, как спасти проект. Его необходимо либо срочно возобновлять, либо профессионально консервировать. Есть опасение, что если недостроенный объект в таком состоянии простоит зиму, его проще впоследствии будет снести. Готовность здания не более 30%, снег, вода и ветер превратят открытые железобетонные конструкции в нефункциональное состояние.

— Как-то в целом маловато позитива в ваших словах.

— Год не будет простым для всех, но я уверен, что лучше быть готовым к сложностям, понимать их и пытаться справиться или минимизировать последствия. Будем работать и искать решения. Самое важное — сохранить интерес к российскому баскетболу и Единой лиге. Так что всех с наступающим Новым годом и до встречи на трибунах!