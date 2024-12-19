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Посол усомнился в улучшении отношений РФ и Швейцарии в 2025 году

Гармонин: резкого улучшения отношений между РФ и Швейцарией не ожидается
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Фото: Global Look Press/Ulrich Nusko
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Резкого улучшения дипломатических взаимоотношений России и Швейцарии в 2025 году не ожидается. Об этом 19 декабря заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Резких изменений в лучшую сторону в 2025 году пока ожидать не приходится. Впрочем, позитивные подвижки вполне возможны в среднесрочной перспективе», — передает его слова агентство «РИА Новости».

Гармонин также отметил, что швейцарские власти, скорее всего, будут поддерживать позицию западных стран в отношении России.

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Ранее, 16 декабря, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что в стране активно продолжается подготовка к следующему саммиту по украинскому конфликту. Первый саммит по Украине прошел в середине июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию к участию в нем не пригласили. Итоговый документ встречи отказались подписать более десятка стран.

В посольстве РФ в Швейцарии в октябре напомнили, что страна утратила свой нейтральный статус, поддержав антироссийские санкции. При этом в швейцарском МИДе подтвердили «Известиям», что продолжают работать над привлечением российской стороны к переговорам.

До этого, 2 мая, член Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Швейцария в последние годы теряет свой нейтральный статус, а действия страны перечеркивают нейтралитет, за который Швейцария держалась так долго.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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