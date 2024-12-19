Посол усомнился в улучшении отношений РФ и Швейцарии в 2025 году
Резкого улучшения дипломатических взаимоотношений России и Швейцарии в 2025 году не ожидается. Об этом 19 декабря заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
«Резких изменений в лучшую сторону в 2025 году пока ожидать не приходится. Впрочем, позитивные подвижки вполне возможны в среднесрочной перспективе», — передает его слова агентство «РИА Новости».
Гармонин также отметил, что швейцарские власти, скорее всего, будут поддерживать позицию западных стран в отношении России.
Ранее, 16 декабря, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что в стране активно продолжается подготовка к следующему саммиту по украинскому конфликту. Первый саммит по Украине прошел в середине июня в швейцарском Бюргенштоке. Россию к участию в нем не пригласили. Итоговый документ встречи отказались подписать более десятка стран.
В посольстве РФ в Швейцарии в октябре напомнили, что страна утратила свой нейтральный статус, поддержав антироссийские санкции. При этом в швейцарском МИДе подтвердили «Известиям», что продолжают работать над привлечением российской стороны к переговорам.
До этого, 2 мая, член Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Швейцария в последние годы теряет свой нейтральный статус, а действия страны перечеркивают нейтралитет, за который Швейцария держалась так долго.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.