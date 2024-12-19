Путин сообщил о получении данных о задержании в Словакии украинских диверсантов

Российские спецслужбы доложили, что в Словакии были задержаны украинские диверсанты с картами расположения энергообъектов. Об этом 19 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Совсем недавно мне наши спецслужбы доложили о том, что в Словакии, по-моему, задержаны диверсанты. Причем ясно, что это украинские диверсанты с картами расположения объектов газовой энергетики Словакии», — сказал он.

Российский лидер заявил, что обратится к своим коллегам с просьбой выяснить ситуацию.

«Повторяю еще раз, кормятся с руки, клюют с руки и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор», — заявил президент.

Глава государства также напомнил, что Украина решила не продлевать контракт на транзит газа. По его мнению, это не представляет собой проблемы для России.

«Этого контракта (транзитного газа через Украину европейским потребителям. — Ред.) не будет, уже всё ясно. Ну, значит хорошо, мы переживем, [компания] «Газпром» это переживет», — заключил российский лидер.

Ранее, 5 сентября, Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину. По словам Путина, компания «Газпром» намерена исполнять все свои обязательства по долгосрочным контрактам, в том числе по транзиту. Он уточнил, что договор по поставке газа через Украину заканчивается 31 декабря.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».