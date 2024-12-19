Суд признал законным арест экс-замглавы Минтранса по делу о мошенничестве
Московский городской суд 19 декабря признал законным арест бывшего заместителя министра транспорта России Алексея Семенова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
«Постановление Дорогомиловского суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — передает решение судьи «РИА Новости».
О том, что Семенов подал апелляционную жалобу, стало известно ранее, 4 декабря.
О задержании экс-замминистра сообщалось 30 ноября. Ему вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ выявили факт хищения более 240 млн рублей при исполнении государственного контракта, заключенного в октябре 2012 года.
Позднее, 3 декабря, второго фигуранта по уголовному делу Семенова Вячеслава Смирнова отправили в СИЗО.
Заместитель главы Минтранса был отправлен в отставку в ноябре 2020 года. В ведомстве он курировал цифровое развитие.