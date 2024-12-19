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Путин призвал ускорить принятие решения по выплатам семьям попавших в плен бойцов СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Минобороны России необходимо ускорить принятие решения по выплатам семьям попавших в плен участников специальной военной операции. Об этом 19 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

Он назвал данный вопрос очень чувствительным. По словам Путина, одно дело — когда человек участвует в боевых действиях и совсем другое — когда военные «пропадают с радаров».

«Когда человек с радаров исчезает, то здесь возникает вопрос поддержки семьи. <…> Здесь как минимум две вещи нужно сделать. Во-первых, нужно принять, ускорить или сократить сроки принятия окончательных решений, потому что информации нет, люди перестают, семьи перестают получать соответствующие выплаты, потому что человека нет, он не участвует ни в наступательных, ни в оборонительных мероприятиях, боевые там не получают и так далее», — сказал он.

Во-вторых, продолжил президент, Минобороны РФ совместно с правительством должно определить, что может заменить некоторые выплаты. Он уточнил, что существуют различные предложения, такие как создание детских пособий или принятие других решений. Однако важно ускорить процесс решения этого вопроса, подчеркнул глава государства.

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Ранее, 14 ноября, Путин увеличил размер разовой выплаты участникам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность, до 4 млн рублей. Таким образом, военные, получившие выплату в размере 3 млн рублей за тяжелое ранение, получат дополнительно 1 млн рублей после установления инвалидности.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятие также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты. По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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