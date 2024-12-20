Ветеринар дала советы владельцам потерявшихся в Новый год питомцев

В новогодние праздники питомец может находиться в стрессовом состоянии, из-за чего может потеряться. Владельцам домашних животных необходимо быть особенно внимательными в это время. В «Сбер Еаптеке» и ветеринарном онлайн-сервисе «КотЗдоров» рассказали «Известиям» 20 декабря, что делать, чтобы избежать пропажи, и как действовать, если животное исчезло.

По словам ветеринара сервиса «КотЗдоров» Жанны Каштановой, кошки, как правило, испытывают стресс в новогоднюю ночь от большого количества гостей. В попытке избежать шума и суеты питомец может проскользнуть в дверной проем и оказаться на улице. Безопаснее всего, по мнению эксперта, держать кошку на руках, когда открывается входная дверь, или предоставить питомцу на этот вечер отдельную комнату, где он может чувствовать себя в безопасности.

Собаки обычно бывают дезориентированы из-за звуков фейерверков и салюта на улице — питомец может сорваться с поводка и убежать. Чтобы такого не произошло, ветеринар рекомендовала использовать специальные препараты, снижающие уровень свето- и шумобоязни у собак. При этом такие средства имеют накопительный эффект, поэтому начинать давать их следует за два-три дня до праздника.

«Нельзя наказывать животное, проявившее на фоне стресса деструктивное или нежелательное поведение. Однако жалеть питомца в такой ситуации также не рекомендуется — если вы берете на руки собаку или кошку, которая, например, только что сорвала шторы в попытке бегства, то, во-первых, есть риск закрепления такого поведения, а во-вторых, вы можете усугубить стресс. Обычно животное в подобной ситуации ищет уединенное, тихое место, а не контакт с хозяином», — объяснила специалист.

В поиске пропавшего питомца может помочь чипирование — при его установке в базу добавляются данные владельца. Также некоторые хозяева используют адресник — аксессуар с QR-кодом или выгравированными контактными данными владельца.

«Вариант с адресником одновременно и помогает, и может оказаться опасным. С одной стороны, нашедший животное может быстро связаться с владельцем, а с другой — шнурком с адресником животное может зацепиться за куст или забор, что нередко влечет за собой печальные последствия», — обратила внимание Каштанова.

В процессе поисков можно расклеить бумажные объявления в районе потери животного и сделать пост в группы в соцсетях по месту утери или по тематике группы, либо обратиться напрямую за помощью к зооволонтерам, которые специализируются на поиске потерявшихся питомцев.

Когда питомец найден, эксперт посоветовала тщательно осмотреть животное. Если никаких тревожных признаков и симптомов не обнаружено, то его следует отвести домой, в противном случае стоит обратиться к ветеринару.

«Питомца необходимо помыть, высушить, расчесать, накормить привычной пищей и дать время прийти в себя. Важно в течение первых нескольких дней отслеживать реакцию на кормление и походы в туалет. Тщательно наблюдайте, но не вмешивайтесь сверх меры. Животное после пережитого может прятаться, отказываться от еды или демонстрировать нетипичное поведение — всё это может быть проявлением стресса», — уточнила специалист.

По ее словам, при длительном реабилитационном периоде рекомендуется применение специальных успокоительных средств. Согласно данным «Сбер Еаптеки», ветеринарные успокоительные средства в III квартале 2024 года покупали на 28% чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

Каштанова также посоветовала тем, кто нашел животное, дать ему время отойти от пережитого стресса, накормить, а затем обратиться в клинику для профилактического осмотра животного и обнаружения чипа.

Кроме того, в сервисе «КотЗдоров» рассказали, с какими проблемами чаще всего обращаются в праздники владельцы животных. Первое место занимают пищевые расстройства (32%), при этом отравления происходят как дома, так и на улице. На втором месте — стресс (30%). С травмами в Новый год обращаются 20%, при этом соотношение количества обращений с травмами, полученными в домашней обстановке и на улице, примерно одинаковы — 52% и 48% соответственно.

Еще одна опасность — реагенты. Они, воздействуя на подушечки на лапах животного, могут вызвать химический ожог и стать причиной пододерматита — патологического процесса, который сопровождается появлением ранок и нарывов на лапах. Пододерматит зафиксирован в 11% всех случаев обращений к ветеринарам сервиса в зимний период.

Ранее, 17 декабря, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям», что переохлаждение питомца может сопровождаться обморожением. Подвержены этому периферические участки тела, например лапы или уши. Поэтому важно контролировать время прогулок в сильные морозы.