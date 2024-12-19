Путин отказался включать украинские call-центры в приоритетные цели

Не стоит тратить снаряды на мошеннические call-центры на Украине и включать их в список приоритетных целей. Об этом президент России Владимир Путин заявил 19 декабря в ходе «Итогов года».

«Нет. У нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса. Могут быть и центры принятия решений», — сказал Путин, отвечая на вопрос, нужно ли включить украинские call-центры в список приоритетных целей.

На такие объекты, по мнению президента, не стоит тратить боезапасы. Нужно принимать решения по борьбе с мошенниками внутри России, и делать это должны ответственные ведомства, например Центробанк (ЦБ) РФ, правительство и органы внутренних дел страны.

Соведущий «Итогов года с Владимиром Путиным» Дмитрий Кулько отметил, что звонки украинских мошенников прекращаются после ударов по энергетическим объектам Украины. Президент, комментируя это, заявил, что call-центрам не хватает электричества.

Ранее, 10 декабря, Путин заявил, что телефонное мошенничество возведено в ранг государственной политики Киева. Злоумышленники при этом часто действуют под контролем государственных органов и структур. Президент добавил, что обратит внимание Генпрокуратуры на проблему украинских мошенников и предложит рассмотреть предложения по борьбе с ними.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

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