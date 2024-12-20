Назван топ популярных направлений на новогодние праздники у россиян

Спрос на туры на новогодние праздники с вылетом из Москвы в этом году выше в полтора раза, чем годом ранее, сообщили «Известиям» 20 декабря в сервисе «Слетать.ру».

В топ-10 популярных направлений на новогодние праздники оказались Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция, Китай, Шри-Ланнка, Индия, Мальдивы, а также некоторые регионы России. Годом ранее в топ входили также Куба и Венесуэла.

«На текущий момент в тройку направлений в рамках внутреннего туризма с вылетами из Москвы и заездами в период новогодних праздников входят Краснодарский край, Минеральные Воды, Калининградская область», — сообщили в сервисе.

Средний чек на новогодние туры с вылетами из Москвы вырос для Египта на 34% — до 280 тыс. рублей, Таиланда — на 3,9% до 447 тыс. рублей, по России — на 24,6% до 123,7 тыс. рублей. Средний чек для туров в ОАЭ снизился на 2,9% — до 344 тыс. рублей, для Турции он стал меньше на 11,8% и составил 254,1 тыс. рублей.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что в список бюджетных направлений путешествийна новогодние каникулы вошли Астрахань, Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Казань, города Золотого кольца (Ярославль, Владимир, Кострома), а также Тула, Тверь, Нижний Новгород, Владикавказ. Это следует из данных Национального туроператора «Алеан». По информации экспертов, короткие четырехдневные туры на двоих с захватом новогодней ночи по этим внутренним направлениям обойдутся в сумму до 30 тыс. рублей.