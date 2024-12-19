Путин отметил хорошую ситуацию с демографией в Туве и Чечне

В Чечне и Туве демографическая ситуация в порядке, этим регионам можно только сказать спасибо. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Всё в порядке с демографией, так и есть — и в Чечне, и в Туве. У нас два субъекта федерации, где всё нормально. В этой связи вопрос: «Нужно ли дополнительно что-то делать?» — только сказать спасибо, поддержать и брать всем остальным пример», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что примерно для 35 регионов, в которых уровень рождаемости ниже 1,41%, необходимо разработать отдельную программу поддержки объемом финансирования 75 млрд рублей.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн. Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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