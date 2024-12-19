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Путин потребовал от компаний прекратить практику занижения льгот на авиабилеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Авиакомпании должны прекратить практику занижения льгот на авиабилеты, в том числе и для многодетных семей. Такое требование президент России Владимир Путин выдвинул 19 декабря в ходе «Итогов года».

Глава государства указал, что семьи с детьми, в том числе многодетные, имеют право на льготу — скидку в размере 50% от тарифа авиаперевозок, но авиакомпании часто вводят свои льготы, называя это нестандартным тарифом. Из-за этого многодетные семьи не получают причитающуюся им льготу.

«Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее чем 14 января следующего года. Решим эту проблему», — сказал президент, отвечая на вопрос матери пяти детей Анны Шенкао из Сургута.

Многодетная мать рассказала Путину, что не получает пособие на своих детей, потому что доход ее семьи всего на 78 рублей превышает прожиточный минимум. Кроме того, семья не получает налоговый вычет, который полагается ей по закону. Шенкао объяснила, что один из ее детей является инвалидом и получает пенсию.

Президент отметил, что доходы считаются за прошлый год и это формальный подход, в его рамках нужно найти способы избежать ситуации, с которой столкнулась многодетная мать. В частности, не так давно принято решение делать перерасчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и возвращать как минимум 7% от уплаченной суммы. Путин выразил надежду, что это поможет скомпенсировать недополученную поддержку. Президент добавил, что попросит вице-премьера Татьяну Голикову и Минтруд подумать, как решить проблему отказа от пособий в случае небольших превышений условий по доходу.

Глава государства отметил, что семья Шенкао может быть примером для других семей, потому что воспитывает пятерых детей.

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Ранее, 9 сентября, Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной к Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, которое позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

Последние новости об «Итогах года с Владимиром Путиным – 2024» — в сюжете «Известий».

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