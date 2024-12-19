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Посещение «Анюйского» нацпарка приостановили из-за нападения тигра

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В национальном парке «Анюйский» в Хабаровском крае приостановили выдачу разрешений для туристов на посещение глэмпинга «Заповедные места» и туристических маршрутов «Анюйские перекаты» и «Тигриные тропы». Решение приняло руководство ФГБУ «Заповедное Приамурье» после нападения амурского тигра на человека.

Инцидент произошел 14 декабря на территории туристического комплекса на северо-восточной границе нацпарка, недалеко от реки Богбасу. Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ФГБУ «Заповедное Приамурье», оперативная группа нацпарка провела расследование по следам, оставленным хищником, и выяснила, что тигр после нападения ушел за границу парка через перевал в сторону реки Богбасу.

По словам директора «Заповедного Приамурья» Владимира Андронова, причины, побудившие тигра к нападению на человека, неизвестны. Зверь не нанес человеку опасных травм. Не исключено, что тигр прыгнул «из любопытства», но не от голода, заключил Андронов.

Турфирмам, работающим в границах ареала амурского тигра, рекомендовано озаботиться обеспечением безопасности туристов, огородить территории баз для защиты посетителей от возможного контакта или нападения диких зверей.

Ранее, 29 октября, в Ангарске цирковая пантера напала на трехлетнего ребенка. В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

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