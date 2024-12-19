Эксперт рассказал о высоком спросе россиян на недвижимость в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли на первое место по объему покупательского спроса на зарубежную недвижимость со стороны россиян, основную массу покупателей в 2024 году составили граждане РФ, уже живущие в ОАЭ или других иностранных государствах. Об этом сообщил «Известиям» 19 декабря генеральный директор агентства недвижимости Metropolitan Capital Real Estate Евгений Рацкевич.

По его словам, в 2023 году страна также была в лидерах российского спроса, однако тогда больше интереса проявляли именно российские резиденты, готовящиеся к переезду.

Рацкевич рассказал, что первую категорию покупателей составляют релоканты, среди которых в том числе врачи, фрилансеры и предприниматели. Их бюджет на покупку обычно варьируется от $200 тыс. до $350 тыс. Вторая группа — инвесторы, к числу которых относятся владельцы бизнеса, топ-менеджеры и руководители компаний. Их бюджеты начинаются от $300–350 тыс., и они часто приобретают сразу несколько объектов. Самый состоятельный тип российских покупателей — владельцы крупного бизнеса. Их в недвижимости интересует не столько доход, сколько эстетическая ценность. Покупки могут составлять до $75 млн.

При этом, по данным Metropolitan Group, за 2024 год количество сделок в российском сегменте покупателей стоимостью до 50 млн рублей увеличилось на 36%. Это связано с тем, что многие обосновываются в ОАЭ на долгий срок и берут ипотечные программы. Как правило, в эту группу попадают российские экспаты, работающие в международных компаниях. Также российские покупатели стали предпочитать более просторные варианты.

По статистике экспертов, в 2023 году 63,1% сделок приходилось на первую покупку россиян, а 36,9% — на повторную. В 2024-м соотношение стало 61,5% и 38,5% соответственно. Доля продаж российским покупателям упала за год с 65,7% до 41,3%, но общий объем сделок с россиянами существенно не сократился за счет того, что многие российские собственники начали реинвестировать средства, полученные от предыдущих покупок: в 2023-м перепродажи составляли 34,3%, а в текущем году этот показатель резко вырос до 58,7%. Специалисты считают, что такое изменение говорит о стремлении инвесторов приобретать уже существующие объекты с понятной ликвидностью и доходностью, а также означает возможное снижение интереса к проектам на начальных стадиях строительства.

Ранее, 2 ноября, сообщалось, что при покупке жилья россияне в первую очередь ориентируются на его местоположение и только потом на имеющийся бюджет. Об этом говорится в результатах опроса ВТБ. При этом каждый третий россиянин наиболее комфортным считает «молодое» вторичное жилье — недвижимость, которой 3–10 лет. Комфортность новостроек — до трех лет с момента сдачи дома — отметили 23% опрошенных.