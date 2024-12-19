Тизер фильма «Буратино» появился в Сети

Кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, «Национальная Медиа Группа», Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино 19 декабря показали первый тизер сказки «Буратино» по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

В широкий кинопрокат фильм выйдет 1 января 2026 года, дистрибьютором стала компания «НМГ Кинопрокат».

В тизере зрителям показали, как папа Карло, которого исполняет актер Александр Яценко, мастерит буратино. В конце видео создатели продемонстрировали деревянного мальчика, которого при помощи технологий «захвата движения» (motion capture) на больших экранах воплотит юная звезда российского кино Виталия Корниенко. Образы остальных актеров держатся в секрете.

Режиссером картины стал Игорь Волошин, а сценарий нового «Буратино» написали Андрей Золотарев, Аксинья Борисова и Алина Тяжлова.

«Фильм «Буратино» — это абсолютно новое произведение, созданное по книге Алексея Толстого. А при помощи целого комплекса современных технологий кинематографа сегодня мы можем показать свежий взгляд и на самого Буратино. Все съемки прошли на каком-то невероятном волшебном настрое, потому что без него такая история была бы невозможна, ведь сказка — это и есть волшебство», — рассказал Волошин.

Сюжет фильма рассказывает об одиноком мастере папе Карло, который всегда хотел сына. Однажды к нему попадает волшебный ключ, который может исполнить любое желание. В итоге ключик оживил полено, из которого появился веселый мальчик Буратино. Мальчик отправляется в приключение, чтобы доказать, что он может быть настоящим сыном.

В октябре стало известно, что начались съемки новой экранизации сказки о Буратино. На съемочной площадке собрали звездный каст — Виктория Исакова, Александр Петров и кумиры молодежи Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина. В роли Карабаса — Фёдор Бондарчук. Режиссер Игорь Волошин говорит, что такого сложного проекта у него еще не было.