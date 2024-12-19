Специалисты по борьбе с киберпреступлениями проконтролируют розыгрыш «Новогоднего миллиарда»

Эксперты компании F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, проконтролируют проведение праздничного розыгрыша «Русского лото» — «Новогоднего миллиарда». Об этом рассказали в пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото».

В F.A.C.C.T. должны будут проследить за тем, чтобы в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» приняли участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями. По словам специалиста по реагированию на инциденты и цифровой криминалистике F.A.C.C.T. Павла Зевахина, эксперты проведут сверку базы проданных билетов с той базой, которая будет участвовать в розыгрыше 1604-го тиража «Русского лото». Специалисты удостоверятся «в отсутствии появления в ней дополнительных билетов как после окончания продаж, так и после проведения розыгрыша», добавил Зевахин.

«К новогоднему розыгрышу „Русского лото“ приковано внимание всей страны, и дополнительные меры контроля являются для участников еще одной возможностью убедиться в том, что выигрыш в государственных лотереях — это просто удача», — отметил руководитель центра развития обеспечения проведения лотерей «Столото» Анатолий Лиздунов.

Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» состоится 1 января 2025 года. Всего будет разыграно более 3 млрд рублей, главный приз составит 1 млрд рублей. Проведение розыгрыша контролируется также тиражной комиссией, ФНС и независимой системой контроля, установленной у организатора лотереи «Русское лото» — Министерства спорта Российской Федерации.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.