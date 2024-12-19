Путин назвал защиту Белоруссии важной частью безопасности РФ

Защита Белоруссии является важным компонентом безопасности России, и это внесено в обновленную ядерную доктрину РФ. Об этом президент России Владимир Путин заявил 19 декабря в ходе «Итогов года».

«Если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства, для Белоруссии, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России. И мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии. <…> Я думаю, что это очень важная компонента обновленной ядерной стратегии Российской Федерации», — сказал Путин.

Президент напомнил основные мысли, внесенные в доктрину при обновлении. В частности, там учтено появление новых вооружений, которые могут в будущем стать военной угрозой. В их число входят, например, системы противоракетной обороны (ПРО).

Глава государства указал, что, если неядерные страны вместе с союзниками, которые обладают ядерным оружием, будут угрожать суверенитету и существованию России, применив против нее ядерное или другое оружие массового поражения, Москва оставляет за собой право на ядерный ответ. Помимо этого, опасностью для суверенитета будут считаться и удары обычным оружием, если они угрожают территориальной целостности РФ.

Путин добавил, что не знает, правильно ли на Западе поняли сигналы, поданные обновлением ядерной доктрины России, и отметил, что она не является новым документом — в нее лишь внесены изменения.

Глава государства утвердил обновленную ядерную доктрину России 19 ноября. Там впервые вводится понятие потенциального противника, в отношении которого ведется ядерное сдерживание. Помимо этого, в документе уточнено концептуальное основание для ядерного удара.

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2024 году совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» позволяет президенту доносить свою позицию не только по вопросам граждан, но и по государственной и мировой повестке, о которой часто спрашивают журналисты.

Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

По состоянию на утро 19 декабря, количество направленных на прямую линию с президентом обращений превысило 2 млн.

Впервые прямой эфир состоялся в декабре 2001 года. По признанию самого президента, это мероприятие является самым мощным социологическим опросом, который позволяет гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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