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Украинский пленный рассказал о жестоком обращении командования к военным ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Курской области был взят в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Григорий Шинкарев. Он рассказал 19 декабря о грубом отношении к простым военным и о жестоких приказах от командования.

Мужчина сообщил, что на территории региона им было приказано убивать мирных людей, которые разговаривают на русском языке.

«Те жители, которые разговаривают на украинском языке, их не трогать, пропускать. А тех, кто на русском языке, тех расстреливать.<...> Приказ был такой, ну и вариантов других не было. Только так. Нет, нас бы расстреляли тогда», — сказал Шинкарев.

По его словам, отношение к простым военнослужащим ВСУ было очень жестокое.

«Били, забивали палками за то, что автомат неправильно держишь или отказываешься кого-то убивать из русских. Ломали руки, ноги. Некоторые люди убегали оттуда, но их ловили без лопатки, без бронежилета, выкидывали их на ноль и там расстреливали. На моей памяти больше 10 человек, которые пытались убежать», — добавил он.

Шинкарев также отметил, что украинский народ настроен против президента Владимира Зеленского (полномочия истекли в мае), потому что люди устали жить в бедноте, а глава киевского режима никак не помогает гражданам.

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Ранее, 16 декабря, взятый в плен военнослужащий Артур Пломбирус рассказал, что командование ВСУ отдавало приказы расстреливать мирных жителей и российских солдат в Курской области. По его словам, командование ВСУ ставило задачу расстреливать российских солдат и мирных жителей, помимо этого, командование просило не разговаривать с ними на украинском языке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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