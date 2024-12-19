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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 19 декабря

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 19 декабря можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции, а подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение.

В Минобороны также добавили, что в зоне ответственности группировки войск «Днепр» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 60 военнослужащих, автомобиль, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 149 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 154 дрона самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 064 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 19 844 танка и других боевых бронированных машин, 1502 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19 822 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 326 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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