Россияне стали больше интересоваться премиум-товарами в 2024 году
В России спрос на премиум-товары в 2024 году вырос на 49%. Об этом говорится в результатах исследования ритейлера Lamoda, с которыми ознакомились «Известия» 19 декабря.
Наибольший рост продаж наблюдался в категориях обувь (+60%), аксессуары (+54%) и одежда (+38%). В частности, россияне активно приобретали угги (+266%), чемоданы (+175%) и рюкзаки (+75%). Также почти в два раза вырос интерес к товарам для дома премиум-категории.
При этом лидирующую долю продаж в премиум-сегменте занимает одежда (55%), в рамках которой наибольший спрос приходится на футболки, поло и нижнее белье. Почти треть (30%) всех продаж в категории составили аксессуары. Лидерами среди премиум-брендов в том числе оказались Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Armani Exchange, Emporio Armani.
По данным ритейлера, больше всего брендовые товары интересуют жителей Москвы (доля продаж — 27%). На втором месте — Санкт-Петербург (8%), затем Краснодар, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.
В начале декабря сообщалось, что в Россию в 2025 году может выйти до 25 иностранных брендов, что будет соответствовать уровню 2023–2024 годов. По словам старшего директора Сore.Xp Марины Малахатько, планы по выходу на российский рынок на текущий момент анонсировали 13 международных брендов, среди них 10 игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Семь из них — представители европейских стран.