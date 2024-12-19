Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге женщина умерла после удара дверью у входа в метрополитен. Об этом 19 декабря сообщил источник «Известий».
«Днем 17 декабря женщину ударило дверью у входа в вестибюль станции метро «Пролетарская». Пострадавшая скончалась», — рассказал он.
Женщина упала после удара дверью, видно на кадрах.
Ранее, 12 декабря, сообщалось о том, что эскалатор в Петербурге на станции метро «Ломоносовская» зажевал руку двухлетней девочки. В результате инцидента у девочки сломаны три пальца на левой руке.