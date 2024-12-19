Слова президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) о неспособности Киева вернуть Крым и Донбасс военным путем свидетельствуют о том, что украинские власти признают фронтовые реалии. Об этом 19 декабря заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Зеленский начал признавать фронтовые реалии и «накинул на роток платок» относительно Крыма и Донбасса», — сказал он «РИА Новости».

Белик отметил, что глава киевского режима при этом не хочет «терять лицо» перед спонсорами и заявляет о необходимости дипломатических усилий по давлению на Россию.

Ранее, 17 декабря, Зеленский в интервью французской газете La Parisien заявил, что Украина не имеет ресурсов, которые бы ей позволили вернуть под свой контроль Донбасс и Крым. Он подчеркнул, что Киев может полагаться только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества.

18 декабря президент Украины призвал Запад срочно усилить страну. По его мнению, в стремлении к «справедливому миру» на Украине должны объединиться все западные страны, и это общее единение должны заметить в новой команде избранного президента США Дональда Трампа.

Днем ранее британский аналитик Александр Меркурис указал на ярость Зеленского из-за идей о переговорах по Украине. По словам эксперта, Венгрия, США и Россия начали совместную работу по поиску решений урегулирования украинского конфликта.

16 декабря ирландский журналист Чей Боуз также заявил, что НАТО и Евросоюз пытаются сохранить свои слабеющие позиции на Украине лишь для собственной выгоды, а не ради «свободы и демократии». По его словам, западные страны интересуют лишь полезные ископаемые, и по этой причине они готовы обезлюдить, сделать зависимой и обанкротить Украину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.