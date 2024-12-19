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Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра

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Фото: t.me/nemeZ1da_ru
dzen
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Хакеры выявили небольшое подразделение днепровского офиса аферистов, задействованных в раскрытой в России сети мошеннических call-центров. Информация об этом 19 декабря появилась в Telegram-канале «НемеZида», принадлежащем группе хаккеров RaHDIt.

«Хотим поделиться с вами небольшой победой: не так давно в России была накрыта сеть мошеннических call-центров. А нам удалось вскрыть, опознать и внести на сайт в новый раздел небольшое подразделение днепровского офиса мошенников! Взгляните в эти лица, это они донимали кого-то из вас, или ваших знакомых, или родственников», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рассекреченных злоумышленников внесли в новый раздел сайта «Телефонные мошенники». Среди них — уроженцы Украины Максим Щербак, Елизавета Чайка (Веременко), Ростислав Озеред, Александр Пономаренко, Дарья Товстик, Александр Садовский и Максим Манжола.

По данным хакеров, эти люди представлялись по телефону сотрудниками разных структур с целью украсть деньги. При этом работа подобных офисов плановая и ведется под руководством украинских спецслужб, уточнили в организации

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В середине октября заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов заявил об обнаружении call-центров, которые работают под руководством украинских спецслужб и совершают мошеннические действия в отношении граждан России. Он подчеркнул, что организации, подконтрольные украинским спецслужбам, ежедневно совершают звонки на мобильные телефоны россиян с целью дальнейшего хищения денежных средств с банковских счетов.

В июне в интервью «Известиям» зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов сообщил, что в мошеннических call-центрах на Украине работают несколько сотен тысяч человек. Каждый из них может зарабатывать порядка $3 тыс. в месяц.

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