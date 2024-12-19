Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Кандидатура Игоря Краснова на пост генерального прокурора России будет рассмотрена на заседании комитетов Совета Федерации 19 декабря. Об этом сообщил глава конституционного комитета совета Андрей Клишас.
«В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря. Согласно регламенту палаты, комитеты Совета Федерации на совместном заседании 19 декабря 2024 года проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры», — написал он в своем Telegram-канале.
Игорь Краснов является действующим генеральным прокурором.
Ранее, 25 сентября, Совет Федерации переизбрал Валентину Матвиенко председателем верхней палаты парламента. За избрание Матвиенко предложил проголосовать сенатор Юрий Воробьев. Другие кандидатуры не выдвигались.