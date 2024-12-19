Пентагон потратит почти $3,5 млрд на создание борта управления ядерным оружием

Пентагон заключил контракт почти на $3,5 млрд для проектирования и строительства самолета E-130J для обеспечения связи для управления ядерной триадой страны. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Контракт заключен с оборонно-строительной корпорацией Northrop Grumman Systems из Флориды. Самолет E-130J будет обеспечивать возможность круглосуточного дежурства в воздухе на случай ядерной войны для управления ядерной триадой. Такая связь обеспечивается для президента США, главы Пентагона и Центрального командования.

Уточняется, что работы над новым самолетом планируют завершить до декабря 2034 года. В рамках контракта предусмотрены поддержка продукта и первоначальных запасных частей, а также проведение испытаний и поставка трех моделей самолетов.

Ранее, 23 ноября, Пентагон заключил контракты на военное производство и поставку вооружения суммой свыше $1,3 млрд с большими оборонными компаниями. Крупнейший контракт получила компания Lockheed Martin общей суммой $869,9 на производство истребителей F-35 Lot 20. Деньги должны пойти на закупку оборудования, компонентов и материалов. Самолеты будут поставляться для Военно-воздушных и Военно-морских сил США.