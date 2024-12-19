Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ

В скором времени в мире могут появиться новые методы исследования мозга, объединяющие функциональную МРТ высокого разрешения с электрофизиологическими исследованиями, фармакологией, стимуляцией и системным анализом. Глубокое понимание сетевой активности важно для лечения эпилепсии и деменции, рассказал в интервью «Известиям» директор Международного центра исследований мозга приматов в Шанхае, лауреат Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» – 2024 в международной номинации «Открытие» Никос Логотетис. Ученый планирует работу вместе с российскими коллегами.

«Мы сейчас заканчиваем все организационные процессы, связанные с запуском нашего центра в Китае. Как только этот процесс будет завершен, мы будем рады сотрудничеству с Россией. Не думаю, что российская сторона будет против. С китайской стороны я также не ожидаю возражений — коллеги очень приветствуют международные коллаборации», — сказал он.

Ученый рассказал, что его дальнейшие исследования позволят получить представление о самоорганизации многоструктурной и многоуровневой нервной активности. Исследования будут касаться нейроанатомии, нейрофизиологии, нейроинженерии, а также будут включать детальный поведенческий анализ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Наши исследования будут касаться нейрофизиологии и нейроинженерии»