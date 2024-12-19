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Волонтерскую разработку приняли на вооружение Минобороны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Дрон-детектор «Птицелов», разработанный в инициативном порядке волонтерами, был официально принят на вооружение Минобороны меньше чем за полгода, что означает существенное ускорение процессов в этой сфере. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

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«Раньше принятие на вооружение какой-либо разработки могло длиться годами, это был достаточно долгий и затяжной процесс. Сейчас же Министерство обороны начало достаточно быстро подмечать, проводить испытания и заказывать образцы для поставки на СВО. Это радует, ведь в зоне боевых действий идет постоянная гонка вооружений. Устройства быстро устаревают, поэтому нужно еще быстрее обновлять и модернизировать их», — отметил он.

«Птицелов», созданный волонтерами, помогает бойцам обнаружить дроны на расстоянии до 1,5 км. Он способен идентифицировать тип дрона и частоту его видеопередатчика. Это должно облегчить работу подразделениям радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Испытания на военных полигонах МО начались весной этого года. Летом мы начали производство и уже осенью получили предложение о поставках первой партии детекторов для нужд армии. Два месяца заняло согласование и подписание соответствующих документов. А в начале 2025 года мы начнем поставку наших «Птицеловов» централизованно», — рассказал «Известиям» владелец компании «Элтех-ЮГ» Александр Камин.

До недавнего времени штатных средств для определения типа дрона у наших бойцов не было, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

«Благодаря тому, что детектор определяет тип БПЛА, наши бойцы могут понять, какую он представляет угрозу — ударный это FPV-дрон или наблюдательный разведывательный беспилотник, — и, соответственно, могут эффективнее организовать противодействие», — пояснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Умелый «Птицелов»: волонтерский дрон-детектор принят на вооружение Минобороны

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