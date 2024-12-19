Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции. Об этом 19 декабря сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, воздушная разведка получила данные о скрывающемся личном составе ВСУ в лесополосе. Тогда артиллерийский расчет при взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выполнил поражение обнаруженных блиндажей и вражеских огневых точек. Корректировка огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени. Цели украинских боевиков были уничтожены с минимальным количеством выстрелов.
Также на данном направлении бойцы уничтожают минометные расчеты противника, артиллерийские системы западного производства, гаубицы М-777, 155-миллиметровые самоходные установки AHS Krab и боевые машины пехоты Bradley американского производства.
«Помогаем нашей пехоте, бьем тяжелую технику, пехоту врага. Работает орудие до 35 км», — сказал младший сержант Константин Гороховадченко, командир орудия.
Ранее, 16 декабря, расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» ликвидировал бронетехнику и опорный пункт украинской армии, предотвратив ротацию боевиков на красноармейском направлении. Расчет нанес серию ударов осколочно-фугасными снарядами весом 110 кг.
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