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Жители Красногоровки рассказали о зверствах ВСУ по отношению к мирному населению

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители освобожденной Красногоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР) рассказали «Известиям» о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отношению к мирному населению.

«В пятом доме там должны быть женщины пожилые, их ВСУ расстреляли. Они то ли в подвале, то ли в квартире ночевали… Одних боевики расстреляли, других порезали. А вот в этом доме, где лоджия, стоял пулемет — его ребята потом достали, сказали, что натовский», — рассказал местный житель.

Мужчина вспомнил, как пытался вместе со своей женой тушить пожар в подъезде, когда в них начали стрелять боевики ВСУ. По его словам, такие случаи происходили часто, а мирного жителя из соседнего подъезда ранили в обе ноги, когда он попытался выйти на улицу.

Как отметил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, многие многоэтажные жилые дома в городе были либо полностью разрушены, либо серьезно повреждены.

«Целый подъезд этого пятиэтажного жилого здания был проломлен. В соседнем доме выбиты все стекла, в одной из квартир был пожар, но силами местных жителей он не был разрушен до конца. Некоторые люди продолжают жить тут, восстанавливать свои квартиры, получают свет от генераторов, забивают окна», — сказал он.

По словам местных жителей, в одной из таких многоэтажек живет около 50 человек. Как отметил житель Руслан, люди не уезжают из города, так как надеются на его восстановление.

«Хотелось бы, чтобы уже начало восстанавливаться всё, мы сами хотим восстанавливать город. Именно поэтому мы тут остались и никуда не уехали. Тут немного оставшихся, но они все ждут лучшего», — сказал он.

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Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике 10 сентября. Тогда же поздравительные телеграммы мотострелковым бригадам направил министр обороны России Андрей Белоусов за освобождение Красногоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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