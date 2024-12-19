Один человек пострадал в результате ДТП с участием двух автобусов в Москве
В результате столкновения двух автобусов на севере Москвы пострадал один человек. Кадры с места происшествия 19 декабря есть в распоряжении «Известий».
«Лобовое стекло одного из автобусов полностью разбито, именно этот транспорт въехал в стоящий на остановке второй автобус. <…> Известно об одной пострадавшей женщине, как рассказывают водители, она находилась на автобусной остановке», — сообщил корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.
Уточняется, что женщина не получила серьезных травм. По предварительной информации, столкновение произошло из-за слишком скользкой дороги. На месте работают специалисты.
Ранее, 13 декабря, в Санкт-Петербурге столкнулись автобус и троллейбус. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате пострадали водитель и кондуктор троллейбуса, их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.