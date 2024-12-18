Седокова взяла на себя финансовые расходы похорон бывшего мужа

Певица Анна Седокова взяла на себя все финансовые расходы, связанные с транспортировкой на родину и дальнейшей организацией похорон своего бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом в среду, 18 декабря, сообщила «Известиям» пиар-менеджер исполнительницы Анна Чернавских.

По ее словам, необходимая часть услуг похоронных организаций уже оплачена. Анна поблагодарила баскетбольную команду Alikson Team и ее руководителя Гасана Мустафаева за организацию транспортировки и приезда родственников Яниса.

Чернавских уточнила, что дополнительного сбора средств не требуется.

17 декабря стало известно, что бывший муж певицы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, покончил с собой в Москве. Отмечается, что на его телефоне стояла заставка с надписью «Позвоните Анне» и номером ее телефона.

Комментируя смерть бывшего мужа, Седакова рассказала, что последние годы «жила в аду». Она также попросила общественность не писать о самоубийстве Тиммы, потому что у нее маленький ребенок, который не должен ничего знать.