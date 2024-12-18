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Чернышенко рассказал о разработке Стратегии развития образования

Чернышенко: в разработке Стратегии развития образования приняли участие 89 субъектов РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В разработке Стратегии развития образования участвуют представители всех 89 субъектов России. Об этом в среду, 18 декабря, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«На данный момент в разработке Стратегии участвуют представители всех 89 субъектов Российской Федерации. Всего более 650 экспертов: это представители сферы образования, бизнес-сообществ, институтов развития и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители. Это беспрецедентная масштабная работа в новейшей истории России», — сказал он на совещании, посвященном разработке Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года.

Он отметил, что целью является создание современной и гибкой системы образования, отвечающей национальным потребностям для достижения суверенитета и лидерства, с обязательным учетом мнений граждан.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что вопросы подготовки Стратегии развития образования будут широко обсуждаться на заседании Российского союза ректоров 24-25 января 2025 года.

«Один из ключевых вызовов для всей системы образования связан с качеством и количеством подготовки соответствующих квалифицированных кадров. Необходимо выстроить работу таким образом, чтобы зазор между системой высшего образования и рынком труда, был минимальным. Это предполагает достаточно серьезные корректировки по портфелю образовательных программ вузов, по работе всей инфраструктуры, связанной с государственными образовательными стандартами и необходимостью внесения оперативных изменений. Все эти вопросы мы планируем должным образом учесть в Стратегии», — сказал он.

В совещании также приняли участие министр просвещения Сергей Кравцов и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

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Ранее, 13 декабря, Чернышенко заявил, что Россия входит в десятку лучших стран по качеству образования и в пятерку по результатам международных школьных олимпиад. Он отметил, что, несмотря на достижение таких серьезных результатов, развитие сферы образования не прекратится.

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