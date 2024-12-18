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Мишустин принял участие в акции «Елка желаний»

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в новогодней акции «Елка желаний». Глава правительства 18 декабря снял с елки открытки с пожеланиями четверых детей, которые пообещал исполнить в честь наступающего праздника.

Первой была снята открытка Артема Милаева из Новосибирской области, который мечтает побывать на студии «Союзмультфильм». Следующее пожелание было от семилетней жительницы Луганской Народной Республики (ЛНР) Марии Лищук. Она хочет посетить океанариум «Москвариум» на ВДНХ.

Кроме того, глава кабинета министров снял с новогоднего дерева открытки с желаниями братьев Вахрушевых их Запорожской области. 11-летний Владимир и шестилетний Александр сообщили, что хотят побывать на елке в Кремле.

«Ребята, всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Жду вас всех в Москве. Привет вашим родителям. Обязательно постараемся исполнить все ваши желания», — отметил Мишустин.

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До этого, 17 декабря, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла ежегодную акцию «Елка желаний». Председатель сняла с елки два шара. Она исполнит желание шестилетнего Димы, который попросил у Деда Мороза конструктор, и 11-летнего Арсения из Курской области, проживающего в пункте временного размещения в Санкт-Петербурге и пожелавшего получить в подарок на Новый год «умные» часы. Также мальчик попросил исполнить желания еще пятерых ребят из Курской области, которые поживают вместе с ним.

В тот же день глава МВД России Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» и помог исполнить мечты брата и сестры из Белгородской области. Девочка любит путешествовать и мечтала об интерактивном глобусе, а мальчик попросил у Деда Мороза все книги Александра Волкова из цикла «Волшебник Изумрудного города». Также начальник УМВД подарил детям сладости, а их маме — букет цветов.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлилась до 28 февраля 2024 года.

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