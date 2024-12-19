Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Происшествия
Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА

Аналитики посчитали стоимость украшения елки в этом году

«АТОЛ»: в РФ средняя цена на набор елочных игрушек составляет 626 рублей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Средняя цена на набор елочных игрушек составляет 626 рублей, что на 10% дороже, чем в 2023 году. Об этом «Известиям» 18 декабря рассказали аналитики IT-компании «АТОЛ», которые провели исследование новогодних украшений и искусственных елей на основе 12 млн чеков за 2023 и 2024 годы.

Так, комплект из гирлянды, звезды, мишуры, набора елочных шаров и елочных игрушек в 2024 году в среднем покупали за 2285 рублей, что на 7% выше показателей прошлого года.

«Средняя цена на набор елочных игрушек составляет 626 рублей, что на 10% дороже, чем в 2023 году. Медианная стоимость комплекта елочных шаров составляет 535 рублей — +7% по сравнению с 2023 годом», — говорится в исследовании.

Гирлянды, важный элемент новогоднего декора, имеют средний чек покупки в 603 рубля (+7%), рассказали аналитики. Звезду покупают в среднем за 413 рублей, что на 4% больше, чем в прошлом году. Мишура, часто используемая для дополнительного декора елки, обойдется в среднем в 108 рублей — +9% от 2023 года.

Искусственную елку же приобретают за 4578 рублей, что на 21% дороже средней стоимости покупки в 2023 году, сообщили аналитики.

Главная елка страны: какой будет и как посмотреть в 2025 году
Лесная красавица приедет в Кремль из подмосковной деревни Знаменка

Ранее, 13 декабря, врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала «Известиям», что главное преимущество натуральной ели — выделение эфирных масел, богатых фитонцидами, которые обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Они обеззараживают воздух, укрепляют иммунитет и нервную систему, благотворно влияют на легочное дыхание. Однако у некоторых людей хвойные деревья могут вызывать аллергические реакции из-за смол, запаха хвои или обработки химикатами.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024