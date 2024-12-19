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Цены на квартиры в новостройках за месяц снизились в 18 городах России

Исследование: сильнее всего цены на квартиры в новостройках снизились в Ставрополе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По сравнению с октябрем 2024 года в ноябре цены на квартиры в новостройках в среднем по стране выросли на 0,6%, но снизились в 18 городах РФ. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Авито Недвижимости», с которыми ознакомились «Известия» 19 декабря. Эксперты изучили динамику стоимости в 44 городах.

Самая заметная динамика — в Ставрополе и Самаре (–7%), а также в Красноярске, Барнауле, Улан-Удэ и Брянске (–2%). В Нижнем Новгороде, Грозном, Махачкале, Калининграде, Краснодаре, Твери и Смоленске наблюдалось снижение средней стоимости на 1%. В Казани, Омске, Симферополе, Ростове-на-Дону и Тюмени цены снизились менее чем на 1%. Относительно ноября 2023 года средняя стоимость квартир в новостройках по стране в целом сократилась на 0,8%.

«Решение жилищного вопроса остается главным стимулом приобретения недвижимости в новостройках. Россияне проводят альтернативные сделки с продажей имеющихся квартир, оформляют семейную ипотеку после выделения лимитов, а также пользуются специальными предложениями от застройщиков. Так, на фоне текущих ставок по ипотеке застройщики активно предлагают рассрочки, которые постепенно становятся драйвером спроса на первичном рынке», — отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

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По его словам, с учетом сохраняющейся активности покупателей и возросшей кредитной нагрузки застройщиков, не ожидается значительного снижения цен на первичное жилье.

«Динамика стоимости, которую мы наблюдаем последние месяцы, в первую очередь связана с изменением структуры предложения: оно пополняется более доступными объектами на ранних этапах строительства. Также на снижение средних цен влияют дисконты, которые предлагают застройщики», — добавил Алексеев.

По данным экспертов, дешевле всего в ноябре квартиру в новостройке можно было купить в Махачкале (3,2 млн рублей), Грозном (3,7 млн рублей), Ульяновске (5,1 млн рублей), Брянске (5,4 млн рублей), Ижевске и Смоленске (по 5,5 млн рублей). Самые высокие средние цены были зафиксированы в Москве (22,4 млн рублей), Сочи (19,7 млн рублей), Казани (11,4 млн рублей) и Санкт-Петербурге (11,2 млн рублей).

Ранее, 2 ноября, стало известно, что каждый третий опрошенный россиянин наиболее комфортным считает «молодое» вторичное жилье — недвижимость, которой 3–10 лет. Еще примерно 30% респондентов удобным назвали загородный дом. В то же время, комфортность новостроек — до трех лет с момента сдачи дома — отметили 23%, говорится в результатах опроса ВТБ.​

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