Иркутские медики впервые в регионе пролечили ребенка с СМА российским препаратом

Врачи Иркутской областной детской клинической больницы впервые во всем регионе оказали помощь шестимесячному ребенку со спинальной мышечной атрофией (СМА), использовав отечественный препарат «Лантесенс». Об этом 18 декабря рассказал «Известиям» заведующий психоневрологическим отделением больницы Сергей Пак.

«Впервые мы пролечили ребенка с доклинической стадией спинальной мышечной атрофии, то есть у ребенка в настоящее время нет никаких симптомов заболевания», — сказал Пак.

Он уточнил, что, если ребенок не будет получать лечение в дальнейшем, симптомы проявятся. Врач отметил, что при лечении малышу вводили не зарубежный аппарат «Спинраза», а его российский аналог «Лантесенс», и это произошло впервые не только в Иркутской области, но и в Сибири.

«Спинраза» стала первым препаратом от СМА, который зарегистрировали на территории РФ. Его вводят больным в спинномозговой канал. Иностранный препарат, как отметил Пак, с 2025 года больше не будет поставляться, и его место займет «Лантесенс». Заведующий отделением обратил внимание, что некоторые родители хотели бы продолжать лечить своих детей лекарством, которое получали в последние три года, и эта позиция вполне понятна, но выбора не остается.

Тем не менее, как указал врач, отечественный аналог хорошо себя зарекомендовал, он вызывает у пациентов положительную динамику. Пак подчеркнул, что «Лантесенс», по сути, тот же самый препарат, что и «Спинраза», он состоит из тех же самых компонентов, и даже флаконы с лекарствами имеют схожий вид.

Ранее, 27 ноября, врачи в детской областной больнице в Белгороде успешно прооперировали новорожденного ребенка с врожденной диафрагмальной грыжей — редкой патологией, при которой органы брюшной полости перемещены в грудную клетку и давят на сердце и легкие. Отмечается, что малыша доставили из перинатального центра в областную больницу на второй день после рождения, а уже на следующие сутки ему сделали операцию.