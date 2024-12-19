Более трети опрошенных россиян рассказали о готовности инвестировать в юань

Более трети (36%) опрошенных россиян рассказали, что готовы использовать китайскую национальную валюту как средство сбережений. Однако большая часть респондентов (54%) предпочитает рублевые вклады. Это следует из данных аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 19 декабря.

При этом 16% респондентов начали хранить свои накопления в юанях: 8% приобрели валюту на сумму до 15 тыс. рублей, еще 8% держат в юанях от 15 тыс. до 50 тыс. рублей. В то же время, 20% участников опроса указали, что пока не хранят деньги в юанях, но считают эту валюту перспективной и рассматривают к покупке в следующем году.

Эксперты также выяснили, что каждый десятый соотечественник предпочитает для валютных сбережений доллары и евро, поскольку их проще обменять за границей. Тем не менее, более половины россиян (54%) пока что не используют юань и другие валюты как средство накопления, а хранят сбережения на рублевых банковских депозитах.

В прошлом году около 28% респондентов заявили о том, что собираются покупать юани, у 22% китайская валюта составляла большую часть их сбережений, однако почти каждый четвертый соотечественник отдавал предпочтение доллару. Аналитики отметили, что рост интереса россиян к юаню в 2024 году сохранился: на 8 процентных пунктов год к году увеличилось число тех, кто рассматривает китайскую валюту к покупке. Однако на фоне роста процентных ставок по рублевым банковским депозитам лишь 16% россиян начали хранить сбережения в юанях в 2024 году. Тем временем доллар заметно потерял свои позиции: в 2024 году предпочтение валюте отдали 10% россиян против 24% в 2023-м.

«Интерес пользователей к юаню в 2024 году обусловлен как общей повесткой финансового рынка — после санкций и приостановки обращения доллара и евро на Московской бирже россияне стали заметно активнее интересоваться дружественной валютой, — так и в целом ростом осведомленности соотечественников о различных инструментах сбережений», — сказал исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

По его словам, в текущем году повышенный интерес аудитории к вкладам, номинированным в юанях, наблюдался в III квартале.

В начале декабря в Министерстве финансов РФ сообщили «Известиям», что общий объем банковских вкладов, депозитов и прочих привлеченных средств россиян достиг, по данным Центробанка РФ, в начале ноября 59,3 трлн рублей. При этом доля граждан, хранивших за последний год накопления в наличных дома, снизилась до 30%.