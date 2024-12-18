Рябков заявил о готовности России к налаживанию отношений с США
Россия готова рассматривать любые предложения по налаживанию отношений с США. Об этом 18 декабря заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Мы, безусловно, любые обращения на эту тему, как и на другие темы, касающиеся необходимости хотя бы относительную нормальность вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном, будем рассматривать», — сказал дипломат.
Тем не менее он подчеркнул, что этот вопрос «не сегодняшнего и не завтрашнего дня». По его словам, на данный момент отсутствует понимание относительно налаживания отношений между РФ и США. Кроме того, неизвестны намерения будущего американского спецпосланника по Украине Кита Келлога.
Ранее, 6 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ и США могли бы сотрудничать ради Вселенной. Дипломат также добавил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение американскому народу, истории Соединенных Штатов, американским достижениям в мире.
До этого, 19 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия открыта для нормализации отношений с США, но Вашингтон должен предпринять ответные действия.
В конце августа избранный президент США Дональд Трамп заявлял о том, что выстраивание хороших отношений между Россией и США является правильным подходом. По его словам, «ладить с Россией — это хорошо, а не плохо, это умно».