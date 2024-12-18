В штате Индиана впервые за 15 лет привели в исполнение смертный приговор
В американском штате Индиана впервые за 15 лет привели в исполнение смертный приговор. Об этом 18 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей государственной тюрьмы.
Осужденного за четверное убийство в 1997 году Джозефа Коркорана объявили мертвым в 00:44 по местному времени (08:44 мск). Это была первая казнь на уровне штата с 2009 года с использованием смертельной дозы пентобарбитала.
Губернатор Индианы Эрик Холкомб отметил, что за последние 25 лет дело казненного неоднократно пересматривалось, в том числе Верховными судами штата и США. По его словам, приговор никогда не отменялся и был приведен в исполнение в соответствии с постановлением суда.
На последнем заседании во вторник, 16 декабря, Верховный суд США отказался остановить казнь. При этом адвокаты Коркорана в судебных документах утверждали, что смертная казнь фигуранта станет нарушением поправок, поскольку ему диагностировали параноидальную шизофрению.
Отмечается, что его жена Тахина Коркоран просила губернатора смягчить приговор на пожизненное заключение в связи с диагнозом мужа.
Накануне в Китае казнили экс-чиновника Ли Цзяньпина, который незаконно присвоил себе сотни миллионов долларов. Известно, что нелегально мужчина присвоил себе более 1,43 млрд юаней (более $199 млн), а также получил от других лиц 577 млн юаней (более $80 млн) и использовал не по назначению более 1,05 млрд юаней (более $146 млн) государственных средств.