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Россияне назвали самых популярных змей из сказок и фильмов

Исследование: Змеей Горыныч и Наг стали самыми популярными змеиными персонажами
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Фото: Каро-Премьер
dzen
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Змеей Горыныч стал самым популярным змеиным персонажем у россиян. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков контентной платформы Дзен, с которыми ознакомились «Известия» 20 декабря.

Почти половина опрошенных рассказали, что знают вымышленных змей из мультфильмов. Самым популярным героем россияне назвали Змея Горыныча из русского эпоса и мультфильмов российской франшизы «Три богатыря» (50%), на втором месте — Наг и Нагайна из «Рикки-Тикки-Тави» (33%), а третьим стал Каа из «Книги джунглей» (26%).

При этом самая любимая змея россиян –– Каа из «Книги джунглей». 30% опрошенных оценили положительные качества персонажа из рассказов Киплинга. В топ-3 также вошли Мастер Гадюка из «Кунг-фу панды», он нравится 28% опрошенных, и Змей Горыныч: за него отдали голоса 20% респондентов.

Эксперты выяснили, что самым нелюбимым змеем стал Василиск из книг и фильмов о Гарри Поттере: 28% россиян считают персонажа отрицательным. Индийские кобры Наг и Нагайна из рассказа Редьярда Киплинга и одноименного советского мультфильма «Рикки-Тикки-Тави» –– вторые по узнаваемости (22%) в России змеи-злодеи. На третьем месте в антирейтинге оказался Змей Горыныч: 19% респондентов считают его отрицательным персонажем.

Вместе с тем, почти 40% участников опроса выразили мнение, что змеи в произведениях искусства –– коварные и жестокие. Треть россиян (27%) отметили мудрость и рассудительность таких персонажей, а другая треть (29%) –– их хладнокровие. При этом почти половина опрошенных боится змей в реальной жизни.

Ползучий год: россияне скупают сувениры со змеями
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Ранее, 10 декабря, сообщалось, что сувениры в виде змеи покупают охотнее, чем изделия с драконом годом ранее. Это следует из имеющихся у «Известий» данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Средний чек на сувениры в виде змеи составил 483 рубля, подсчитали аналитики. Число покупок выше на 11% по сравнению с сувенирами в виде дракона — символа 2024 года. Самыми популярными сувенирами стали статуэтки, магниты, брелоки.

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