В Ростове-на-Дону возбудили дело о теракте после поджога подростками электровоза
В Ростове-на-Дону трех подростков задержали за поджог электровоза, было возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
«Ростовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц»)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Сообщалось, что вечером 14 декабря был осуществлен поджог железнодорожного электровоза на четвертом пути станции Ростов-Товарный. Следователи установили причастность трех несовершеннолетних к преступлению, они были задержаны. На допросе подростки дали признательные показания.
СК был организован комплекс следственных мероприятий с целью установить все обстоятельства и причины произошедшего, также были назначены экспертизы.
Накануне, 17 декабря, молодого человека задержали после поджога военкомата в Санкт-Петербурге. Он кинул бутылку с горючей смесью в дверь военного комиссариата. Возгорание было ликвидировано, прибывшие по адресу полицейские задержали и доставили в отдел жителя Сестрорецка.