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ЕК перевела транш Киеву в размере €4,1 млрд из Фонда поддержки Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Еврокомиссия перевела Киеву транш в размере €4,1 млрд из Европейского фонда поддержки Украины. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе ЕК.

Там отметили, что объем макрофинансового кредитования в рамках фонда был доведен до €16,1 млрд.

Уточняется, что решение о переводе стало возможным после того, как Киев выполнил пакет требований Брюсселя по реформированию экономики и внесению изменений в национальное законодательство, в том числе по вопросам бизнеса, коррупции и рынка труда.

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Совет Евросоюза (ЕС) согласовал выплату Киеву второго транша макрофинансовой помощи на €4,2 млрд 9 декабря. Тогда совет подчеркнул, что с учетом «непростой финансовой ситуации» в стране, важно выделить деньги как можно скорее.

Ранее, 4 декабря, Украина подписала меморандум о взаимопонимании и кредитное соглашение с Европейским союзом по привлечению помощи в размере €35 млрд Киеву. Уточнялось, что средства являются частью инициативы стран «большой семерки» (G7) по механизму дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет страны.

До этого, 2 декабря, украинский министр обороны Рустем Умеров заявил о необходимости оказания правительству Украины для поддержания военно-промышленного комплекса (ВПК) дополнительной помощи от Запада в размере более $11 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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