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Более 150 экспонатов представили на новогодней выставке в Музее Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Музее Победы открылась в среду, 18 декабря, новогодняя выставка «История в миниатюре — взгляд сквозь века». В рамках экспозиции представили более 150 подлинных экспонатов.

Выставка была организована при содействии Объединения Военно-исторической миниатюры Московского отделения Российского военно-исторического общества, Клуба военачальников РФ, студии оловянной миниатюры «Балтийская коллекция солдатиков», студии «Русский раритет», Творческой мастерской Вячеслава Назарука, а также частных коллекционеров.

«Выставка открыла череду праздничных мероприятий, которые пройдут в музее к Новому году. Это и творческие концерты, и мастер-классы, и конечно, исторический квест «Елка Победы», который соберет в музее на Поклонной горе ребят от 6 до 13 лет», — отметили в Музее Победы.

В рамках программы жители и гости столицы смогут увидеть новогодние почтовые открытки, елочные игрушки середины XX века, уникальную коллекцию «Солдаты Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945» и многое другое. Основу экспозиции составляют оловянные солдатики, которые отражают разные эпохи истории России.

Также на выставке будут представлены исторические композиции, такие как подвиг генерала В.Г. Костенецкого, атака саксонских кавалергардов на русскую пехоту и ахтырских гусар и другие.

Экспозицию можно будет посетить в Музее Победы до 12 января 2025 года.

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Ранее, 5 декабря, в рамках проекта «Зима в Москве» открылась выставка «Все на лед!», где посетители ознакомятся с историей зимних видов спорта и именитыми российскими спортсменами. В экспозиции также представлены 3D-фигурки легендарных спортсменов, например конькобежца Евгения Гришина, хоккеиста Валерия Харламова, десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Родниной и других.

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