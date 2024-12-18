Представители Запада не рассматривают заявления президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли в мае, о НАТО, так как ультиматумы для западных политиков неприемлемы. Таким мнением с «Известиями» 18 декабря поделился политолог Александр Асафов.

Накануне Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что страны НАТО должны предоставить Киеву обещанные системы противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ пригласить страну в альянс. По его словам, Украина нуждается еще в 12–15 таких системах.

«Никакие ультимативные требования Запад не рассматривает. И здесь, несмотря на то что мы слышим какую-то новую риторику, тем не менее эти требования являются однозначно неприемлемой позицией», — прокомментировал Асафов.

Он отметил, что на Западе уже неоднократно давали понять Киеву, что ультиматумы не сработают. На фоне этого, добавил эксперт, можно предположить, что задача заявления Зеленского заключалась в том, чтобы вновь поднять темы членства Украины в НАТО и передачи ПВО Киеву.

«Задача Зеленского — вернуть в повестку уходящие темы, это недостаток комплексов ПВО и, конечно, тема, которая обсуждалась, связанная с приглашением в НАТО. Он пытается вдохнуть жизнь в обе эти темы, поскольку понимает реакцию Запада, что она на ультимативные требования будет в любом случае, а значит, об этих темах еще какое-то время поговорят», — резюмировал собеседник издания.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что вместо США координацию поставок военной помощи Украине на себя взял блок НАТО. При этом отмечается, что от Североатлантического альянса не будет требоваться отправлять в зону спецоперации собственных военнослужащих.

Ранее, 16 декабря, ирландский журналист Чей Боуз также заявил, что НАТО и Евросоюз пытаются сохранить свои слабеющие позиции на Украине лишь для собственной выгоды, а не ради «свободы и демократии». По его словам, западные страны интересуют лишь полезные ископаемые, и по этой причине они готовы обезлюдить, сделать зависимой и обанкротить Украину.

До этого, 29 ноября, Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, поскольку является угрожающим событием.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.