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Трюдо и после: чем закончится распад либерального правительства в Канаде

Страна ждет отставки премьер-министра
Фото: REUTERS/Carlos Osorio
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В Канаде правительственный кризис. В день представления в парламент проекта бюджета в отставку ушла министр финансов Христя Фриланд. Это событие повергло в смятение правящую Либеральную партию, некоторые члены которой присоединились к призывам оппозиции в адрес Джастина Трюдо покинуть свой пост. Между тем настоящим хозяином информационного пространства стал Дональд Трамп. Озвученные им намерения резко поднять импортные пошлины играют на руку консерваторам, которым прочат уверенную победу на выборах в следующем году. Подробности — в материале «Известий».

В последний момент

Буря разразилась в понедельник, 16 декабря, когда Христя Фриланд должна была представить проект бюджета на следующий год. За несколько часов до заседания стало известно, что печально известная канадский министр подала прошение об отставке. Известие о случившемся вызвало скандал. Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр в очередной раз обрушился с критикой на правительство. «Министр финансов подала в отставку в тот самый день, когда она должна была представить бюджет, в котором заложен огромный дефицит. Должность по закону автоматически должна была перейти к министру промышленности, но тот тоже подал в отставку. В ту же минуту. Тогда пост должен был перейти дальше по команде к «двум Рэнди». Но они также отказались от такой чести!» — заявил политик.

Знак «Стоп» на Парламентском холме на следующий день после неожиданной отставки министра финансов Христи Фриланд в Оттаве
Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Упомянутые Пуальевром «два Рэнди» — это на самом деле один человек, министр занятости, развития рабочей силы и официальных языков Рэнди Буассоно. Недавно была опубликована переписка, из которой можно было сделать недвусмысленный вывод о его коррупционных связях с одной из крупнейших американских фармацевтических компаний (к слову, той же самой, топ-менеджер которой был убит в начале декабря в Нью-Йорке). На обвинения в компании ответили, что у них работает «другой Рэнди», которого, правда, так и не нашли и благодаря усилиям коллег по Либеральной партии искать не будут.

Хаос и развал

Общий смысл комментариев о работе канадского правительства, сформированного Либеральной партией в 2019 году, сводится к определению «хаос». Бюджет, который должна была представлять Фриланд, был составлен с учетом рекордного дефицита в CA $61,9 млрд. Программы, принятые правительством по сокращению нефтедобычи (Канада — один крупнейших нефтеэкспортеров в мире) и усилению миграции, встретили резкое неприятие властей отдельных провинций. Кроме того, Трюдо активно продвигал инициативу об онлайн-цензуре, в соответствии с которой на государственном уровне поощрялось доносительство граждан друг на друга в случае подозрения в совершении так называемых преступлений на почве ненависти — например, неодобрительного комментария в адрес ЛГБТ (движение признано в России экстремистским).

Между тем Фриланд не ограничилась одной только отставкой. В письме, опубликованном в соцсетях, она рассказала о состоявшейся в пятницу беседе с Трюдо.

Нефтедобыча
Фото: Global Look Press/Oleg Spiridonov

В ней премьер-министр сообщил подчиненной, что «больше не хочет», чтобы она занимала пост министра финансов. И всё это — за пару дней до обсуждения главного финансового документа страны.

Положение Трюдо, и без того плачевное с учетом продолжающегося падения рейтинга, таким образом стало совсем удручающим. На следующий день лидеры трех оппозиционных партий, Пьер Пуальевр (консерваторы), Джагмит Сингх («Новые демократы») и Ив-Франсуа Бланше («Квебекский блок»), призвали премьер-министра уйти в отставку. Более того, к призыву присоединились и семь однопартийцев Трюдо по Либеральной партии.

Дональд и сын Фиделя

Новость об отставке Фриланд вызвала восторг в лагере американских республиканцев. Дональд Трамп, последние несколько недель, откровенно издевавшийся над Трюдо, и вообще Канадой (что для многих американцев давно является культурной традицией), встретил произошедшее еще одним едким комментарием.

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«Великий штат Канада потрясен, что министр финансов ушла в отставку или была уволена с должности губернатором Джастином Трюдо. Ее поведение было абсолютно токсичным и совсем не способствовало заключению сделок, которые были бы выгодны крайне несчастным гражданам Канады. По ней скучать не будут», — резюмировал избранный президент США.

Между тем планы Трампа о введении 25% тарифов на канадский импорт в Стране кленового листа восприняли вполне серьезно. Товарооборот между двумя государствами превышает $900 млрд, и такого рода меры повергнут и без того стагнирующую экономику страны в нокаут.

Дональ Трамп
Фото: REUTERS/Brian Snyder

Как считает экономист Алексей Бобровский, в кажущихся популизмом инициативах Трампа заложен вполне конкретный смысл.

— В таких заявлениях Трампа я вижу больше попытку запугать контрагента перед неизбежными переговорами. Он и в первый срок регулярно этим занимался, и не без успеха. Кроме того, цифра в 25% имеет скорее абстрактный характер. Пошлины вполне могут быть введены, но их величина окажется другой. Если же мы допустим 25-процентные пошлины, то многие секторы канадской экономики — фармацевтика, автокомплектующие, сельское хозяйство — будут выведены за пределы этого ограничения. Важно отметить, что такие меры в первую очередь направлены против китайских компаний, размещающих свои производства в таких странах, как Канада или Мексика. А также они, пусть и посредством шока для экономики, облегчат борьбу с инфляцией и позволят гибче управлять ключевой ставкой. Так что эти планы отнюдь не оторваны от реальности, — подчеркивает эксперт.

Канада для Трампа и его сторонников представляет самый близкий и очевидный пример победившего глобализма.

Повседневная жизнь в Канаде зимой флаг Канады
Фото: Getty Images/redtea

Внедряемая либералами на протяжении нескольких лет зеленая повестка, ЛГБТ-образование в начальной школе и детских садах или законы, позволяющие изымать малолетних детей у родителей, препятствующих «транс-переходу», — это и многое другое вызывает открытую ненависть и презрение у американских консерваторов.

Отдельную пикантность этим эмоциям добавляет живучий и весьма распространенный в США слух о том, что Трюдо на самом деле является внебрачным сыном Фиделя Кастро (что, по-видимому, должно объяснять крайне левые взгляды канадского премьера).

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Отсюда и непрекращающийся троллинг Трампа в адрес соседей. Избранный американский президент за последние несколько недель неоднократно намекал на провинциальный статус Канады, а недавно и прямо заявил о том, что канадцы только выиграют, если их страна станет 51-м штатом США, так как «экономили бы на налогах и военной защите». Понять, где в этих репликах заканчивается сарказм и начинается деловое предложение, пока не может никто, причем по обе стороны американо-канадской границы.

Джастин, уходи

И всё же существует большая вероятность того, что Оттава и Вашингтон смогут прийти к соглашению. Для этого Трампу необходимо дождаться выборов в канадский парламент. По опросам, к власти почти наверняка придут консерваторы во главе с Пьером Пуальевром, давно прозванным в либеральной прессе вторым Трампом. Даже название его политической программы Canada First («Канада превыше всего») является копией американского консервативного проекта America First.

Выборы
Фото: Getty Images/bizoo_n

Выборы назначены на 20 октября 2025 года, но оппозиция всеми способами пытается добиться их досрочного проведения. Фактический развал правительства определенно расширяет горизонт возможностей для этого. Если верить канадской прессе, на данный момент Трюдо не намерен оставлять свой пост. Однако нет сомнений, что давление на него как со стороны оппонентов, так и однопартийцев будет нарастать.

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