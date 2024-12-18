В США охотник умер после падения на него застреленного медведя с дерева
В округе Луненберг в США житель Вирджинии умер после того, как на него с дерева упал медведь, застреленный одним из его партнеров по охоте. Об этом 17 декабря сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей органов охраны дикой природы штата.
Отмечается, что инцидент произошел 9 декабря. Группа охотников преследовала медведя, когда тот забрался на дерево. Когда люди начали отходить от дерева, один из охотников застрелил хищника, который упал на другого охотника.
Мужчине была оказана первая помощь, затем его доставили в больницу, где он через несколько дней скончался от полученных травм.
В мае в США полицейский по ошибке застрелил маленькую слепую собаку. Сообщается, что Тедди, собака весом чуть больше 5 кг, помесь ши-тцу, потерялась и забрела в чужой двор. Там псу дали попить и вызвали полицию, чтобы найти хозяина животного. Однако вместо этого полицейский Майрон Вудсон застрелил его. Владелец питомца Ник Хантер был в недоумении, когда узнал об инциденте.