Президент Азербайджана Алиев назвал условие выхода Армении из ОДКБ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда получит отмашку из Вашингтона. Об этом 18 декабря он рассказал в интервью ВГТРК и «РИА Новости».

«Армения понятно, куда идет. Она из ОДКБ де-факто вышла. По нашим данным... единственная причина, по которой они не выходят де-юре, — потому что они еще не получили отмашки из Госдепа. Как только получат, они выйдут», — сказал он.

ОДКБ — это региональная межгосударственная организация, которая состоит из шести стран бывшего СССР: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

В ноябре в парламенте Армении оценили вероятность выхода страны из ОДКБ. Пресс-секретарь спикера парламента Армении Мовсес Арутюнян заявил, что армянская сторона заморозила свое участие в ОДКБ, и по данному вопросу их позиция осталась без изменений.

До этого, в сентябре, в Армении заявили об угрозе суверенитету страны со стороны ОДКБ. Сообщалось, что Армения максимально приблизилась к точке невозврата в отношениях с ОДКБ из-за того, что организация не отвечает на вопросы республики.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ОДКБ защищает суверенитет государств-членов и никаким образом не угрожает суверенитету Армении. Песков отметил, что вопрос взаимодействия с ОДКБ относится к области суверенных прав Армении на выбор стратегических и тактических путей развития.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян отказался подписать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там четкой, по мнению Пашиняна, политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.